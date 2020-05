POZZUOLI – Sicurezza alimentare e controllo del territorio: continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli insieme al Nas. Sanzioni, sequestri e diverse attività commerciali sono state chiuse, tra cui anche una in via Montenuovo Licola Patria. Insieme ai militari della stazione di Monterusciello i Nas hanno controllato una struttura ricettiva (di cui non è stato divulgato il nome) la quale è stata chiusa temporaneamente in quanto non rispettava le recenti norme governative anti-contagio. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno constatato anche carenze sia dal punto di vista igienico strutturali che per quanto riguarda le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.