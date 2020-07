POZZUOLI – «Non basta un tappo a nascondere il disastro che è stato fatto a Pozzuoli dove da oltre un mese per una trivellazione che l’Unione Geotermica Italiana in una nota ha definito senza mezzi termini ‘un incidente’ si è alzato un geyser dal quale fuoriesce gas che nessuno ancora ha spiegato quali rischi comporta per la popolazione e la stabilità del suolo». Lo dichiara la consigliera regionale M5S, Maria Muscarà, che domani in aula, nel corso della seduta di question time, rivolgerà formale interrogazione al all’assessore all’Ambiente Bonavitacola per chiedere il monitoraggio geochimico e geofisico della zona e l’eventuale valutazione e resoconto e mitigazione dei rischi provocati dalla perforazione per il progetto Geogrid. «Sembra chiaro a questo punto – ha proseguito la consigliera – che qualcosa è andato storto. Sappiamo che la trivella ha interrotto la sua azione quando si è alzato alto il getto di vapore, adesso però serve capire come rimediare a questo disastro perchè il rimedio potrebbe essere peggiore del male».