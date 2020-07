POZZUOLI – E-Distribuzione ha comunicato che per urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nella Cabina Primaria di Pozzuoli, , sarà interrotta la fornitura di energia elettrica, di media e bassa intensità, sull’intero territorio comunale di Pozzuoli, ad eccezione delle zone di Monterusciello e Licola. Durante i lavori l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto i cittadini sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni o per la segnalazione di guasti ci si può rivolgere al numero verde di E-Distribuzione: 803500.