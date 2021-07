POZZUOLI – Successo per le ballerine della scuola Maga Dance di Monterusciello al campionato italiano della Fids, tenutosi domenica scorsa a Rimini. Queste piccole donne, impegnate in varie discipline di ballo sotto la guida della maestra Carolina Preziuso, hanno portato a casa ottimi risultati. Sara e Giada si sono aggiudicate la doppia finale e doppia semifinale; Melissa e Lorena hanno raggiunto i 24, battendo più di 150 atlete. Serena e Noemi si sono piazzate al terzo e quarto posto. Serena è arrivata in semifinale; Noemi per ben tre volte è stata eletta campionessa italiana. Nancy e Checca si sono aggiudicate il quinto posto; Melissa ha sfidato 200 atlete, arrivando 38esima e Sara ha sfidato 170 atlete arrivando nei 24. Viviana, infine, si è piazzata al quarto posto.

