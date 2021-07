POZZUOLI – L’azienda idrica regionale Acqua Campania ha comunicato che da lunedì 26 luglio a martedì 3 agosto 2021 dovrà sostituire sul territorio comunale di Pozzuoli una serie di misuratori idrici. Per effetto di ciò, in alcune zone della città sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile nelle ore e nei giorni di seguito indicati: lunedì 26 luglio, dalle 9:30 alle 11:30: via Coste Sant’Angelo; martedì 27 luglio, dalle 9:30 alle 12: Monterusciello 2 (zona cooperative); mercoledì 28 luglio, dalle 9:30 alle 11:30: Via Virgilio (Monte Nuovo); giovedì 29 luglio, dalle 9:30 alle 12: via Oriani, via Giacinto Diano, via Terracciano, via Pergolesi, via Celle, via Cigliano, via Artiaco, via Luciano, via Fascione, Rione Gescal, Rione Toiano; venerdì 30 luglio, dalle 9:30 alle 12: via Vicinale Montespina, via Antiniana, via Pisciarelli; lunedì 2 agosto, dalle 9:30 alle 12: Parco Russo (depressione sull’impianto); martedì 3 agosto, dalle 9:30 alle 12: Accademia Aeronautica.