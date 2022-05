LICOLA – Il “Vasco Rock Tribute Live.22” di Plato e i “Credi Davvero Rock Band” arriva per la prima volta al pub spagnolo “El Sangrero” di Licola in Giugliano in Campania, venerdì 6 maggio 2022. Si tratta del più grande evento rock degli ultimi tempi in zona, un tributo a Vasco Rossi da parte di Plato al secolo Stellario Ruggiero, voce e anima del gruppo. Il concerto inizierà alle 22 e sarà contraddistinto dal repertorio storico del Blasco: una scaletta di 22 canzoni tra cui “La nostra relazione”, Buoni o cattivi”, Ormai è tardi” e “Ogni volta”.