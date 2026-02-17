Trema la terra a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.8 avvertita in tutta la città

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.8 è stata avvertita alle 23:12 di martedì 17 febbraio a Pozzuoli. L’epicentro è stato localizzato in via Campana, ad una profondità di 2.9 km. Il fenomeno rientra in uno sciame sismico che finora ha fatto registrare cinque scosse, tra cui proprio quella di 2.8, che è stata avvertita in particolare nelle zone vicine all’epicentro e nei quartieri di Licola e Monterusciello. Al momento non sono state segnalate criticità.