BACOLI – «Il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord mi ha comunicato di nuovi tre cittadini di Bacoli risultati positivi al coronavirus. Uno tra loro è sintomatico. Non sono parenti, e non sono legati con gli altri due contagiati. Erano da giorni in isolamento domiciliare, nell’attesa del risultato dei tamponi. Le persone con cui hanno avuto contatti, sono già state chiamate per effettuare il tampone. Esorto tutti all’utilizzo della mascherina. Soprattutto se ci si ritrova in luoghi chiusi, nelle attività commerciali.» Lo ha reso noto poco fa il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sulla propria pagina Facebook.