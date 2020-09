POZZUOLI – Dopo i mesi di lockdown e la scuola negata dal Covid parte l’iniziativa dell’IC3 Rodari Annecchino di Monterusciello che a partire da martedì 15 settembre aprirà le porte dell’istituto a genitori e alunni. Un’iniziativa voluto dal dirigente Mario Nicolino Zollo per avvicinare e socializzare con i nuovi iscritti alle classi prime e ai bambini di 3 anni delle materne, attraverso un fitto calendario di incontri. Il primo è in programma martedì 15 settembre per le prime della scuola primaria Rodari; seguirà mercoledì 16 settembre per le prime della primaria Svevo e secondaria di primo grado; giovedì 17 con i genitori dei bambini delle materne.