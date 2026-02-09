Tre ambi e un terno: vinti a Pozzuoli 32mila euro

POZZUOLI – Esulta la Campania con i concorsi del weekend del Lotto, con premi per quasi 88mila euro. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 7 febbraio un fortunato giocatore di Pozzuoli, in provincia di Napoli, si è aggiudicato 32.250 euro grazie a tre ambi e un terno. Nello stesso concorso da segnalare anche 14mila euro vinti sempre in provincia di Napoli, a Pompei, anche in questo caso con tre ambi e un terno. Nel concorso di venerdì 6 febbraio, invece, a Portico di Caserta, in provincia di Caserta, sono stati centrati quattro terni e una quaterna per un totale di 24.900 euro, mentre a Nola, in provincia di Napoli, sono state registrate due vincite gemelle da 8.333,33 euro ciascuna con l’ambo 18-54 sulla ruota campana. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 154,6 milioni da inizio 2026.