Gli uffici postali di Pozzuoli e dei Campi Flegrei celebrano San Valentino

POZZUOLI – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Napoli, online su poste.it, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio dove fino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale. La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, al prezzo di 6 euro, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.