Accoltella l’ex fidanzata, resta in carcere l’operatore sanitario di Pozzuoli “Non mi doveva lasciare”

POZZUOLI – Resta in carcere il 33enne operatore socio-sanitario di Pozzuoli accusato di aver accoltellato la sua ex fidanzata, una 24enne di Salerno, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio sull’asse mediano. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – come riportato da Caserta News – ha convalidato la custodia cautelare in seguito all’udienza durante la quale l’indagato ha tentato di giustificare il gesto ripetendo ossessivamente che “lei non mi doveva lasciare”. Secondo la ricostruzione effettuata dal sostituto procuratore Gionata Fiore, – scrive Caserta News – l’aggressione si è consumata sulla via Domiziana al termine di un incontro che, nelle intenzioni della vittima, doveva servire solo a un chiarimento civile dopo la rottura. La giovane è stata invece bloccata tra lo sportello dell’auto e il guardrail e colpita ripetutamente con un coltello da cucina. È stato lo stesso aggressore, feritosi poi superficialmente allo sterno, a chiamare il 118 ammettendo agli operatori: “L’ho colpita, aiutatemi”. Mentre la ragazza è stata trasportata d’urgenza alla Clinica Pineta Grande, – scrive Caserta News – l’uomo è stato condotto nel carcere sammaritano; la Procura sta ora valutando la contestazione dell’aggravante della premeditazione. La 24enne è ancora ricovera ma è fuori pericolo.