Trasporti, abbonamenti gratuiti agli studenti residenti in Campania

POZZUOLI – Confermato anche per il nuovo anno scolastico l’abbonamento gratuito agli studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 ed i 26 anni. Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2025 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali; potranno essere aziendali o integrati a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i mezzi di una sola Azienda o di più Aziende. La misura, voluta fortemente dal Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo de Luca, è attiva dal 2016 con incremento continuo dei richiedenti: dagli oltre 87.000 del primo anno si è passati ai circa 137.000 del 2024. Da venerdì 9 agosto l’apertura della piattaforma per le candidature, sul sito web del Consorzio UnicoCampania.

OLTRE 100 NUOVI SCUOLABUS PER I PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA – Sono oltre 100 i Comuni e le associazioni di Comuni beneficiari della misura “Attivazione e/o potenziamento del servizio Scuolabus in Campania”. Una misura importante per mitigare il disagio derivante dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio. Una misura che va incontro alle esigenze delle famiglie: garantendo più la sicurezza e più controllo nel tragitto casa-scuola; favorendo la riduzione dell’uso dell’auto propria e la mobilità sostenibile; migliorando la conciliazione dei tempi di vita/lavoro. Un sostegno concreto per molti Comuni, soprattutto delle aree interne, che hanno esigue risorse da stanziare per l’acquisto dei mezzi e che spesso hanno numerose frazioni, con importanti nuclei abitativi, lontani da plessi scolastici, questi ultimi in alcuni casi nel territorio di altri enti comunali. Il bando che inizialmente prevedeva un investimento di 10 milioni di euro è stato integrato con ulteriori risorse visto il grande numero di richieste. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul BURC. A settembre la gara.