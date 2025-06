Tragedia sfiorata a Monte di Procida: 3 operai investiti da un’auto durante «lavori non segnalati»

MONTE DI PROCIDA – Si è rischiata la tragedia a Monte di Procida dove tre operai sono stai investiti, in località “Cercone”, da un’auto che non ha visto il cantiere. I tre lavoratori erano intenti ad effettuare dei lavori sul mando stradale quando si sono visti catapultati sul ciglio della strada da un’auto proveniente da via salita Torregaveta. Solo la ridotta velocità del mezzo ha salvato i tre operai, che se la sono cavata solo con qualche ferita e tanta paura. I tre, da quando si evince dalle immagini, stavano lavorando senza le dovute misure di sicurezza personali mentre, stando a quanto testimoniato dalla persona alla guida dell’auto grigia che li ha investiti, in zona non era posizionato nessun cartello di “lavori in corso” in prossimità del “Cercone”. Ancora una volta un episodio increscioso che sottolinea la mancata sicurezza sul lavoro. Da quanto si apprende le opere sarebbero state commissionate dal Comune di Monte di Procida.