«La fine del cimitero di Pozzuoli vietato ai parenti dei defunti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Direttore salve, il cimitero di Pozzuoli è ormai chiuso in tante parti ed è inaccessibile dall’ultima scossa. Da tempo ormai ci viene negato il diritto di andare a salutare i nostri cari defunti. Vediamo solo transenne, per il resto non si sa nulla. Si naviga a vista, in una città che ormai ha perso ogni tipo di riferimento. Non poter andare al cimitero è una cosa che rattrista, un colpo a cuore che si aggiunge a tanta sofferenza. La cosa che mi colpisce è che in tutto questo caos il sindaco e gli assessori tacciono» (Lello I.)