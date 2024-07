Tragedia a Pozzuoli: giovane morto in mare alle Monachelle

POZZUOLI – Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia delle Monachelle, ad Arco Felice. A notarlo sarebbero stati alcuni bagnanti. Sul posto in questi minuti ci sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Pozzuoli in attesa del medico legale. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe annegato in mare e poi portato dalle onde a riva. La sua età si aggira sui 30 anni. Sulla spiaggia non sarebbero stati rinvenuti oggetti personali né documenti riconducibili alla vittima. *seguiranno aggiornamenti