POZZUOLI – Tragedia nella notte a Pozzuoli dove un 20enne è morto in seguito a un grave incidente stradale. La vittima si chiama Ilario Canale, residente a via Napoli. Il giovane era solo in sella a una scooter quando -per motivi ancora in caso di accertamento- poco dopo l’una è finito contro un palo della segnaletica stradale, nei pressi dell’incrocio tra via Napoli e la strada che conduce al Parcheggio Multipiano. Inutili sono stati i soccorsi prestati dal personale del 118 giunto sul posto: il 20enne sarebbe deceduto sul colpo.

LE INDAGINI – Sulla tragedia indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno escluso -al momento- il coinvolgimento di altri veicoli. Al vaglio ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installate lungo la strada. Il magistrato di turno non ha sottoposto a sequestro la salma.