Tragedia a Licola, uomo muore travolto da un tir

LICOLA – Ancora sangue sull’asfalto. È l’ennesima tragedia stradale quella che si è consumata questa mattina a Licola, in via S. Nullo. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato travolto e ucciso da un camion intorno alle 8 del mattino. La vittima, dalle prime ricostruzioni, potrebbe essere un immigrato di circa 40 anni. Secondo alcune testimonianze, ancora in corso di verifica, l’uomo avrebbe dato in escandescenza e si sarebbe lanciato contro il tir in corsa. Un impatto che lo ha ucciso sul colpo. Il conducente del mezzo pesante non è riuscito a scansarlo. Sul posto sia la polizia municipale di Giugliano che indaga sull’incidente mortale che il personale del 118.

L’AUTOPSIA – Per diverse ore la circolazione stradale è stata bloccata lungo l’asse viario che conduce alla rotonda di Maradona, causando disagi agli automobilisti e ai residenti. La salma della vittima è stata sequestrata e trasferita al Centro di Medicina Legale di Napoli per l’autopsia, così come disposto dal pubblico ministero di turno. Il camionista è stato, invece, trasferito in ospedale per le cure del caso. Sarà inoltre sottoposto all’alcol test e al test antidroga, come da prassi.