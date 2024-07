Tragedia a Licola Mare: 68enne trovato morto sul bagnasciuga

LICOLA MARE – Tragedia nel primo pomeriggio di domenica a Licola Mare dove un uomo è stato trovato morto sul bagnasciuga della spiaggia libera. A dare l’allarme – poco dopo le 14 – sono stati i familiari che hanno notato l’uomo disteso a terra che non dava cenni di vita. Inutili sono stavi i tentativi di rianimazione messi in atto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’IPOTESI – Secondo una prima ricostruzione l’uomo – Raffaele Vallozzi, 68 anni, di Pozzuoli – sarebbe morto per annegamento vista la presenza di acqua nei polmoni. Non si esclude che a seguito di un malore l’uomo sarebbe poi annegato e portato dalla corrente a riva. La tragedia è avvenuta nel tratto di spiaggia libero che sorge accanto all’ex lido della Guardia di Finanza, in territorio giuglianese.