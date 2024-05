“Tra le Ombre e i Sussurri”: il cortometraggio del giovane Samuel in gara al Festival CortoFlegreo

POZZUOLI – Samuel Corsaro ha 17 anni ed è di Pozzuoli. È appassionato di scrittura, musica, cinema e fotografia. Ha unito tutte queste passioni e ha iniziato a scrivere le sue prime storie. Un giorno ha deciso di trasformare una delle storie che aveva inventato in un cortometraggio. L’anno scorso ha partecipato infatti a un concorso con un suo cortometraggio e ha vinto il primo posto per il miglior cortometraggio nella categoria social. Questo piccolo successo lo ha motivato a continuare su questa strada, sperando un giorno di emergere nel mondo cinematografico. «Sono ancora molto giovane, ho solo 17 anni, e spero di fare ancora tanta strada. Nelle mie storie non voglio appesantire il pubblico con temi profondi o attuali. Voglio uscire dagli schemi e creare ricordi per chi ha vissuto determinate esperienze e far conoscere queste storie a chi non le ha mai viste. In ogni storia cerco di trasmettere un messaggio importante e profondo», ci racconta.

LA TRAMA – Il nuovo cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” partecipa a vari concorsi e attualmente è in gara anche al Festival CortoFlegreo, dove l’anno scorso Samuel ha vinto il primo posto nella sezione social con un altro corto. Nel cuore dei Campi Flegrei, una terra segnata da antiche leggende, il cortometraggio “Tra le Ombre e i Sussurri” promette di trascinarvi in un viaggio inquietante attraverso l’oscurità. Mentre Samuel, l’appassionato delle storie dell’orrore, convince il suo scettico amico a unirsi a lui in un podcast sul paranormale, i due scoprono ben presto che le leggende locali non sono solo racconti. A loro successivamente si aggiunge una ragazza, conosciuta da Samuel online, anche lei appassionata del paranormale, si unisce per il podcast. Mentre il gruppo si avventura nel Rione Terra, un’area carica di misteri spettrali, sperimentano fenomeni inquietanti, sussurri spaventosi e presenze paranormali che mettono alla prova la loro razionalità. In un crescendo di suspense e tensione, il pubblico verrà coinvolto in una battaglia epica contro entità soprannaturali che sembrano più che reali. Ma quando sembra che la minaccia sia stata sconfitta, una sensazione inquietante si insinua, facendo balenare l’ombra del mistero non ancora risolto. Preparati per una visione che farà rizzare i capelli sulla nuca e ti farà chiedere cosa potrebbe nascondersi nelle tenebre dei Campi Flegrei.

IL MESSAGGIO – Questo cortometraggio affronta leggende vere, tramandate da generazioni e narra di realtà antiche come quella di Maria Puteolana, una guerriera che difese Pozzuoli dagli attacchi pirati nel 1300, e della janara. Insegna avvenimenti storici e culturali, rendendolo un’opera educativa oltre che di intrattenimento. Inoltre, è unico nel suo genere, poiché ad oggi non esistono cortometraggi horror-comici, ma solo film. Ho quindi adattato un nuovo genere per i cortometraggi, creando qualcosa di veramente innovativo.

INFORMAZIONI E CAST – Cortometraggio scritto da Samuel Corsaro. Regia: Samuel Corsaro. Scenografia: Samuel Corsaro. Genere: Horror/Comico. Protagonista: Samuel Corsaro. Selezione Musicale: Samuel Corsaro. Anno: Italia, 2024. Titolo: “Tra le Ombre e i Sussurri”. Durata: 15 minuti. Cast Completo: Samuel Corsaro; Andrea Corsaro; Cristian Corsaro; Valentina Ricci; Amedeo Castellitti; Antonietta Corsaro; Brunella Chianese; Brigadiere Giuseppe Minopoli; Angela Gisovvi.