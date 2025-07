Torna a vedere il primo paziente al mondo trattato con una nuova terapia genica al Tigem di Pozzuoli

POZZUOLI – Antonio ha recuperato la vista, tornando a vedere sia da vicino che da lontano anche in condizioni di scarsa luminosità. E’ lui il primo paziente al mondo trattato con una nuova terapia genica “a doppio vettore” messa a punto dall’Istituto Telethon di Genetica e medicina di Pozzuoli (Tigem). Un risultato che fa storia e porta la firma della ricerca italiana d’eccellenza. Grazie all’innovativa terapia genica sviluppata dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (TIGEM), Antonio, 38 anni, – affetto da sindrome di Usher tipo 1B – è riuscito a riacquistare la vista. Fino a un anno fa viveva nel buio. Oggi legge i sottotitoli da lontano e riconosce volti e oggetti anche in penombra. «Ora riesco a uscire la sera da solo, leggo i sottotitoli in TV e riconosco i colleghi. Non è solo vedere meglio, è iniziare a vivere». È il primo paziente al mondo a ricevere questo trattamento rivoluzionario, eseguito alla Clinica Oculistica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La terapia è già stata estesa ad altri 7 pazienti. Un traguardo straordinario che nasce a Pozzuoli e che porta speranza a tutto il mondo.