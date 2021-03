POZZUOLI – Poteva provocare una strage l’incidente avvenuto poco fa nei pressi dei “Damiani” a Pozzuoli dove un tir ha perso il carico che si è rovesciato sulla strada. Il mezzo trasportava dei cavi avvolti attorno a una piattaforma che improvvisamente è finita sull’asfalto. Grande è stata la paura da parte degli automobilisti che viaggiavano nella stessa corsia di marcia. L’incidente è avvenuto nei pressi della fermata del bus dove c’erano diverse persone in attesa. L’impatto è stato talmente violento che il peso della struttura caduta dal mezzo -probabilmente non ancora bene- ha distrutto i blocchi di cemento che dividono la carreggiata. Sul posto in questi minuti ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle altre autovetture e ai mezzi presenti in zona. Fermato il conducente del tir. (seguiranno aggiornamenti)