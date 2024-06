Terremoto a Pozzuoli, scossa di magnitudo 1.9 in zona Solfatara

POZZUOLI – La terra è tornata a tremare a Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1,9 con epicentro localizzato in zona Vulcano Solfatara. Il sisma si è verificato alle 7:23, ora locale, alla profondità di 2.6 km. Il terremoto è stato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Nei giorni scorsi intanto sono stati organizzati in contemporanea tavoli tecnici presso i Coc di Pozzuoli, Bacoli e Napoli e nel CCS di Napoli dove il personale impegnato nelle attività di Protezione civile si è confrontato su come migliorare la capacità di risposta in situazione di crisi o di emergenza. In questa attività, sono stati direttamente coinvolti i sindaci di Pozzuoli e di Bacoli, il Direttore della Protezione Civile della Regione Campania e rappresentati del Comune e della Prefettura di Napoli, oltre che del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento. L’analisi ha riguardato, in particolare, le attività messe in campo dalle funzioni di supporto a seguito del terremoto del 20 maggio: la pianificazione comunale e l’organizzazione dei Centri di coordinamento territoriali; l’assistenza alla popolazione; le procedure per le verifiche sugli edifici pubblici e privati e per garantire la continuità didattica nelle scuole; l’informazione alla popolazione; la gestione dei dati; la viabilità, e le vie di fuga; gli aspetti sanitari con particolare riguardo alle persone con disabilità.