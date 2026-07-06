Tentato omicidio a Pozzuoli: arrestato 24enne

LATINA – Dagli arresti domiciliari è finito in carcere un 24enne di Latina, condannato per un tentato omicidio avvenuto nel 2023 a Pozzuoli. L’uomo è stato trasferito in carcere dai carabinieri dopo l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il giovane era già sottoposto agli arresti domiciliari in relazione a una condanna per tentato omicidio e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso e commessi nel 2023 nel territorio di Pozzuoli. Il provvedimento dispone la cessazione della misura cautelare domiciliare e l’espiazione della pena residua, quantificata in cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.