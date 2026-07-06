Latte Art, il record di Carmela e Rosa le due campionesse di Pozzuoli

POZZUOLI – Oro e argento per Rosa Bruno e Carmela Maresca ai campionati italiani di “Latte Art”. Un trionfo di coppia e di talento: Rosa è vice campionessa nel “livello verde”, mentre sua moglie Carmela vince il titolo nel livello nero e vola ai mondiali di Gijón.

IL RECORD – Il 26 giugno rimarrà una data indimenticabile per il mondo della caffetteria e per la coppia, nella vita e nel lavoro, formata da Rosa Bruno e Carmela Maresca. Alle finali nazionali del “Latte Art Grading System” (LAGS), le due professioniste hanno conquistato il podio con due prestazioni straordinarie: Rosa Bruno si è laureata vice campionessa Italiana nel “livello verde”, distinguendosi per precisione tecnica e controllo impeccabile. Carmela Maresca invece ha conquistato il gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo nazionale nel difficilissimo “livello nero”. Questa grandiosa vittoria conferisce a Carmela il pass ufficiale per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali che si terranno a Gijón (Spagna) dal 7 all’8 novembre.