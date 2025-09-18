Tendenze, cresce il fenomeno del “Solo Travel”

CURIOSITA’ – C’è un momento, dopo settimane o mesi complessi, in cui nasce il desiderio di voltare pagina. Per qualcuno la svolta arriva grazie a un nuovo lavoro, per altri grazie a un incontro inaspettato. E per molti, sempre più numerosi, la rinascita prende forma con un viaggio. «Un’esperienza che, se vissuta in un ambiente positivo e accogliente, può trasformarsi in un vero punto di ripartenza» sottolineano gli specialisti di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo. All’interno di questo trend spicca la crescita del viaggio in solitaria. Secondo quanto ha rilevato Vamonos Vacanze attraverso un sondaggio, il 76% dei millennial e della Gen Z ha dichiarato di voler programmare almeno un’esperienza da solo entro i prossimi 12 mesi, confermando come il fenomeno del “solo travel” sia ormai una scelta sempre più diffusa e strutturata. La missione è semplice e potente: trasformare un momento di incertezza in una svolta personale, grazie a contesti protetti, relazioni autentiche e un’energia positiva che accompagna ogni esperienza.