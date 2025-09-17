Al via lo studio di microzonazione sismica nei Campi Flegrei

POZZUOLI – A partire dal 15 settembre 2025, la Regione Campania ha avviato indagini geologiche e geofisiche per uno studio di microzonazione sismica nei Campi Flegrei, per capire meglio la geologia dell’area e come si muove il suolo. Le indagini consistono in sondaggi di circa 30 metri di profondità, con diametro 12 cm e tecniche che non incidono in nessun modo sul sistema geologico dei Campi Flegrei: i lavori sono superficiali e progettati per essere poco invasivi. I tecnici coinvolti sono esperti e le modalità di intervento sono studiate per limitare ogni impatto sull’ambiente e su strutture esistenti. Non si tratta di trivellazioni profonde né di interventi che possano destabilizzare il suolo. Gli scavi sono contenuti e superficiali. Per consentire le indagini, con ordinanza n. 522 del 17/09/2025 è disposto un divieto di sosta in alcune strade (Via Circumlago di Lucrino, Via Fasano, Via Luciano, Via Artiaco, Via Coste d’Agnano) nei giorni 19 e 22 settembre 2025 tra le 9:30 e le 13:00.