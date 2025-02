Temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea

AREA FLEGREA – La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello Giallo. Dalle 9 di domani, domenica 2 febbraio, alle 9 di dopodomani, lunedì 3 febbraio, è prevista una nuova perturbazione con precipitazioni intense e un rischio idrogeologico localizzato. L’allerta meteo riguarda tutta la Campania. Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Saranno anche possibili frane e caduta massi.