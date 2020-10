BACOLI – Inquinamento elettromagnetico, tecnologia 5G: chi è favorevole, chi è contrario. Il dibattito è attuale ed imperversa in tutte le sedi: da quelle istituzionali a quelle mediatiche. E spesso l’informazione che viene trasmessa è frammentaria oppure tendente verso una parte piuttosto che un’altra. Per tale motivo è importante “conoscere, capire e prevenire” meglio sulla materia dell’inquinamento elettromagnetico, il tema della tecnologia 5G, la tutela della salute e quali sono gli indirizzi e le possibilità delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito, il Comitato Stop 5G Bacoli e ISDE – Medici per l’Ambiente Campania, con il patrocinio del Comune di Bacoli, l’Associazione Italiana Elettrosensibili e l’Associazione per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog, hanno organizzato questo convegno in videoconferenza per la giornata di domani, alle ore 10:00, che verrà trasmesso LIVE sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli. Un evento che vedrà i saluti del Sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, e gli interventi di numerosi professionisti che, con evidenza e conoscenza scientifica della materia, offriranno il loro punto di vista alla discussione