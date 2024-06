Teatro San Luca di Pozzuoli: la programmazione della prossima stagione teatrale

POZZUOLI – Sarà un’annata di risate e riflessioni la stagione 2024-2025 del Teatro San Luca di Pozzuoli. La direzione artistica a cura di Vincenzo e Carmine Borrino, annuncia la programmazione della terza stagione teatrale, che si svolgerà da ottobre 2024 ad aprile 2025. La stagione si distingue per l’attenzione rivolta al genere della commedia, con una selezione di spettacoli che promettono di far ridere e riflettere il pubblico.

GLI SPETTACOLI – Il cartellone. Apertura venerdì 18 ottobre con “Streghe da Marciapiede” di Francesco Silvestri, diretto da Stefano Amatucci. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di cinque protagonisti della popolare soap opera “Un Posto al Sole” – Luisa Amatucci, Miriam Condurro, Peppe Romano, Antonella Prisco e Gina Amarante – in un’insolita performance. L’8 novembre graditissimo ritorno di Enzo Casertano e Alessandra Merico con “Game Lover”, uno spettacolo molto divertente e ironico sul tema dell’amore. Il 6 dicembre, fuori abbonamento, Paolo Caiazzo porterà in scena la divertentissima commedia “Boomer – Un papà sul sofà”, garantendo una serata di pura comicità. Il 24 gennaio sarà la volta di Mario Brancaccio e Lello Giulivo con “2 Mariti per Fortuna”, una commedia che promette risate e colpi di scena. A febbraio, Stefano Sarcinelli incanterà il pubblico con la sua comicità raffinata in “Felice, Io?”. Il 14 marzo, Ettore Massa e Massimiliano Carrino presenteranno “Giornalisti Quasi Disoccupati”, una commedia che esplora con ironia il mondo del giornalismo. La stagione si concluderà l’11 aprile con Marco Lanzuise in “Una Notte con Dora”, un classico del suo repertorio che non mancherà di divertire il pubblico. Oltre agli spettacoli in abbonamento, il cartellone prevede eventi speciali e concerti fuori programma, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale del Teatro San Luca. Il Teatro si trova in piazza Aldo Moro (ingresso su via Miliscola n. 135), ad Arco Felice. Abbonamenti e Informazioni. Per la stagione 2024/25, il Teatro San Luca di Pozzuoli offre la formula abbonamento, i cui dettagli e costi saranno presentati ai primi di settembre durante un evento speciale, che vedrà la partecipazione degli artisti protagonisti della stagione.