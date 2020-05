POZZUOLI – «Dopo aver completato tutti gli adempimenti necessari, il nostro comune è subentrato definitivamente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale centralizzata che consente ai Comuni di svolgere in rete i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche e rendere più fluidi e veloci i rapporti con gli utenti. Per l’amministrazione si tratta di un importante passo in avanti in quel processo di digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure, con notevoli miglioramenti per gli addetti ai lavori e soprattutto per i cittadini».

A dichiararlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, annunciando l’importante innovazione che consentirà di ampliare la possibilità dei servizi offerti alla popolazione, il primo dei quali è rappresentato dalla possibilità per il Comune di rilasciare certificazioni anagrafiche anche a cittadini non residenti nel comune stesso.

LE NOVITA’ – Inoltre, grazie alla rete telematica tra le amministrazioni, si velocizzeranno i tempi per ottenere il cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, con la soppressione delle comunicazioni scritte. Benefici che andranno ad aggiungersi all’attivazione dell’Agenda C.I.E., portale nazionale dove è possibile prenotare direttamente la carta d’identità elettronica. L’ingresso del Comune di Pozzuoli nell’Anagrafe Nazionale ha richiesto la predisposizione da parte dei Servizi Demografici di un piano di subentro articolato in più fasi: in primis si è dovuto procedere alla bonifica di tutti gli errori e le anomalie che popolavano il date base comunale, integrando i dati mancanti, correggendo quelli errati o non ammessi dal sistema; successivamente si è passati alle operazioni di censimento degli utenti e delle postazioni che opereranno in ANPR, fino alla configurazione dei terminali e all’aggancio dei codici dell’Anagrafe Nazionale per ciascun cittadino.