BACOLI – Risparmiare tempo e carta, assicurando un servizio efficiente alle famiglie del territorio. Questa la ‘mission’ del Comune di Bacoli che ha avviato una procedura informatica di dematerializzazione delle cedole librarie. Un altro passo in avanti nell’informatizzazione delle procedure. «Abbiamo digitalizzato le cedole librarie. Bacoli è tra le prime città in Campania. Siamo riusciti ad erogarne già 1.550 e ad investire, più velocemente, oltre 85.000 euro di fondi pubblici a favore dei nostri bambini tra primaria e secondaria – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – .Così consentiamo a tantissimi alunni di poter acquistare i libri, fin dall’inizio dell’anno scolastico, con un semplice click, utilizzando un’agevole app. E comunicando, in libreria, semplicemente il codice fiscale. Tutto online». Un’operazione, quella della digitalizzazione delle cedole librarie, che consente di risparmiare giorni e giorni di lavoro, sia al Comune che alle segreterie dei plessi scolastici.