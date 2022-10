POZZUOLI – Ben quattro risse in una sola serata. E’ il bilancio di un sabato sera di violenze andato in scena ieri a “Piazza a mare”. Alle prime violenze tra giovanissimi, scoppiate verso le 22, si sono aggiunti altri tre episodi che hanno alimentato panico e paura e un fuggi fuggi generale. Dalle 22 a mezzanotte quattro sono stati gli interventi degli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e, in un’occasione, dei poliziotti del locale commissariato che però non sono riusciti a individuare i protagonisti delle violenze, dileguatisi al loro arrivo. Tra i giovani in fuga qualcuno avrebbe raccontato di aver visto spuntare anche una pistola, cosa ora al vaglio delle forze dell’ordine. Tra i protagonisti delle violenze ci sarebbero anche parenti di alcuni affiliati ai clan di Monterusciello.

IL PROBLEMA – Numerosi sono stati, nel corso degli anni, gli episodi di violenza andati in scena a “Piazza a mare” dove bande di giovanissimi se le sono date di santa ragione. Un problema annoso, spesso tamponato con attività di controllo e prevenzione “a tempo” che però non riescono ad arginare definitivamente il fenomeno.