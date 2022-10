QUARTO – “Nati per Leggere”, l’importante attività per i bambini, ha fatto tappa anche a Casa Mehari. L’incontro gratuito si è tenuto nella mattinata di sabato in piazza “Giancarlo Siani”, all’interno del complesso confiscato alla criminalità. I bambini hanno vissuto un’esperienza immersa tra i libri, interagendo con i personaggi delle storie e hanno potuto assaggiare le merende bio dei prodotti de “La Bottega dei Semplici Pensieri”. “Nati per leggere” è un programma sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Propone gratuitamente alle famiglie attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.