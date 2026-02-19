Close
Città metropolitana

Spia l’ex compagna con un drone che poi si schianta contro una finestra

diCronaca Flegrea
  • Pubblicato19 Febbraio 2026

NAPOLI – Un 28enne napoletano che ha sollevato l’asticella della persecuzione ad alta quota. L’uomo, poi finito in manette, ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Qualcosa però è andato storto. Forse il vento, un gabbiano curioso o forse solo l’imperizia, hanno fatto in modo che il velivolo volasse dritto contro la finestra della donna. Inutile specificare che il 28enne è fuggito a gambe levate, abbandonando l’occhio elettronico nelle mani della vittima, già in linea con il 112. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato. Raggiunto a casa, è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

