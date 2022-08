BACOLI – Oltre mille persone hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo pontile alla Casina Vanvitelliana, a Bacoli. Una marea di entusiasmo, di gioia e di partecipazione. «Siamo stati comunità, popolo. C’era gente ovunque; così non ci ferma nessuno», ha dichiarato entusiasta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha poi rivolto un appello ai suoi concittadini: «Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti voi; abbiamo una missione da compiere: far risorgere queste comunità. Serve l’aiuto di tutti».

IL PROGETTO – Il cantiere è stato aperto il 14 giugno per un ammontare complessivo di circa 313.327,73 euro (incluso il restauro del colombario di Via Virgilio, opera in fase di completamento) ed è stato realizzato attraverso un finanziamento derivante dall’accordo di programma tra la Città Metropolitana di Napoli ed i Comuni inseriti nel parco progetti per l’attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico. L’opera, quindi si inserisce all’interno di un Parco Progetti dei Comuni Metropolitani approvato dal Consiglio Metropolitano nell’ambito di una programmazione triennale 2020-22 per un impegno di oltre 250 milioni di euro. Complessivamente l’investimento della Città Metropolitana sul territorio di Bacoli è pari a 2.624.500,00 euro, (corrispondente al rapporto di 100,00€ per 26.374 abitanti al 12 dicembre 2018). L’intervento al ponte della Casina non è l’unico programmato, finanziato e in fase di esecuzione, ma si inserisce all’interno di un parco progetti comunale approvato dalla fine del 2019 (si dovrebbe cercare delibera) e ritenuto compatibile con le linee di indirizzo del piano strategico metropolitano “Immagina” insieme ai 92 comuni appartenenti alla rete metropolitana di Napoli. Per Bacoli è la prima opera conclusa cui seguiranno altri interventi già in fase di completamento e in procinto di andare a gara lavori.