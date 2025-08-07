Spettacoli estivi a Pozzuoli, Manzoni show: «Siamo un’amministrazione che scopre talenti. Monaco ha la vena artistica»

POZZUOLI – In merito alle polemiche sugli spettacoli estivi a Pozzuoli il sindaco Gigi Manzoni ha risposto oggi in consiglio comunale, tessendo le lodi all’operato della sua amministrazione e al vice sindaco Filippo Monaco che ha definito “scopritore di talenti”. Manzoni ha anche sottolineato come Franco Ricciardi sia esibito a Pozzuoli, anticipando i comuni di Quarto e Bacoli che lo hanno riproposto negli ultimi due anni. «Gli altri comuni fanno, gli altri comuni fanno tutto quello che noi abbiamo fatto prima, da questo punto di vista noi siamo pionieri, no? Siamo laboratorio rispetto agli altri, soprattutto dal punto di vista artistico. Ricciardi, mi ricordo che noi l’abbiamo fatto l’anno scorso. Nostalgia Novanta che nessuno conosceva, l’abbiamo portato prima noi a Pozzuoli, l’ha riprodotto Bacoli.» ha detto il sindaco di Pozzuoli durante il suo intervento.

MONACO TALENT SCOUT – «Stiamo proponendo quattro artisti, – ha aggiunto Manzoni – può essere che questi quattro artisti la prossima volta non li farà solo Bacoli, li farà pure Quarto, Procida, Monte di Procida. Siamo un Comune, un’amministrazione che scopre talenti e quindi in base a quello che noi facciamo creiamo la questione. Poi, naturalmente, io ringrazio sempre l’assessore Monaco per l ‘intuizione artistica, la sua vena artistica, ma chi lo conosce sa benissimo che lui ha sempre avuto questa vena artistica e quindi anche è stato un po’ il pioniere, no? Lo scopritore. E poi ho detto, ci sta questo progetto, la città Flegrea, che stiamo portando avanti. Quindi dire che gli altri comuni fanno artisti importanti, gli artisti importanti noi li abbiamo fatti per prima, forse quando l’abbiamo fatto non ne erano famosi».

*foto copertina di Enzo Buono