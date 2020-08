POZZUOLI – Spaventoso incidente questa mattina in via Campana a Pozzuoli dove in seguito a uno scontro tra un’auto e un mezzo tre ruote un anziano è rimasto gravemente ferito. I fatti sono avvenuti poco dopo le sei, lungo la strada che dalla “Montagna spaccata” conduce verso Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi -per motivi ancora da chiarire- si sarebbero urtati provocando il ribaltamento del tre ruote sul quale viaggiava un uomo di circa 80 anni che ha avuto la peggio. Subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio è stato poi condotto con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è ricoverato in prognosi riservata. Illeso invece il conducente della vettura. Disposto dall’autorità giudiziaria il sequestro dei mezzi.

