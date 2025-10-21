Spari a Quarto, gambizzati due uomini

QUARTO – Torna a sparare la camorra a Quarto. Due uomini sono stati gambizzati nella mattinata di martedì in circostanze ancora tutte da chiarire. Entrambi si sono recati con mezzi propri presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Si tratta di Mario Verde, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto esponente del clan Orlando-Polverino di Marano; e di Pasquale Catuogno, detto “Dragon Ball”, anch’egli ritenuto vicino ai maranesi.

LE GAMBIZZAZIONI – I due sono stati feriti da colpi da arma da fuoco, sparati a poca distanza. Verde è ancora ricoverato e trascorrerà la notte presso il nosocomio flegreo, mentre Catuogno è stato dimesso nel pomeriggio di oggi. Sulla duplice gambizzazione indagano i carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli. Entrambi hanno fornito una versione dei fatti ritenuta poco veritiera, raccontando di essere stati vittime di una rapina.