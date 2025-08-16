Sparatoria a Ischia: tre morti

ISCHIA – Tre persone morte e una ferita gravemente. E’ questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio a Forio d’Ischia. Stando a una prima ricostruzione, il movente sarebbe di natura passionale. Un uomo avrebbe ucciso una donna e un’altra uomo e poi si sarebbe suicidato, sparandosi con una pistola. Sul posto ci sono i carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti. Terrore tra le persone che al momento della sparatoria si trovavano lungo la strada. Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all’ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù. I feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale Rizzoli di Ischia.