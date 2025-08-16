È McGregor-mania: giornata al Maradona, cena e allenamenti a Pozzuoli «E’ innamorato della nostra città» – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo aver realizzato il sogno di calpestare il prato del Maradona il campione di arti marziali Conor McGregor stasera tornerà a Pozzuoli per una cena in famiglia. Oggi McGregor si è allenato allo stadio del Napli in compagnia della moglie e dei suoi quattro figli. Dopo i tiri nella porta davanti alla curva B, è sceso in palestra per una serie di sedute atletiche. Estasiati dal Maradona anche i bodyguard che con gli smartphone hanno realizzato video e foto all’interno dello stadio. Il campione irlandese da martedì sta trascorrendo le sue giornate a Pozzuoli tra ristoranti, palestre e il suo mega yacht ancorato a Mergellina.

L’AMICO – «E’ innamorato della nostra città» – spiega l’amico e uomo di fiducia Giovanni Di Costanzo, che dal suo arrivo a Pozzuoli lo assiste giorno e notte «E’ innamorato di Napoli e della città di Pozzuoli, dove da martedì viene per allenarsi e per trascorrere momenti di relax nei ristoranti della nostra zona. Ringrazio anche il sindaco Gigi Manzoni per il sostegno che mi sta dando. McGregor sognava di allenarsi al Maradona e di visitare lo stadio del calciatore più grande di tutti i tempi e noi lo abbiamo aiutato a realizzare questo segno».

IL TOUR – Questa sera l’asso della MMA dovrebbe recarsi nuovamente a Pozzuoli insieme alla sua famiglia, con la quale da martedì fa la spola con il porto turistico di Mergellina dove è ormeggiato il suo mega yacht. McGregor ha apprezzato molto la cucina napoletana e puteolana e proprio a Pozzuoli, dopo gli allenamenti a Monterusciello, è stato ospite di Anticus al Tempio di Serapide e di Larry Pub a via Napoli.

