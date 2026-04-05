Spacca la faccia all’ex moglie: arrestato 48enne

PIANURA – E’ stata la droga a muovere i passi di un 48enne di Pianura. Passi che calpestano la moglie ora ex, il figlio e la famiglia. Perché quando l’astinenza chiama, bisogna rispondere. L’ultima risposta, il 48enne l’ha data ieri sera. Quando ha braccato l’ex che usciva di casa. Era in auto. Si è avvicinato allo sportello, al finestrino, e le ha chiesto un “vestito” per andare a lavoro. Lei è sfinita. Gli ha dato di tutto, non solo denaro. Lui nel tempo ha preso quello che ha potuto, rubando da casa gioielli, oggetti di valore. Pur di avere un’altra dose. Questa volta vuole vestiti, forse per rivendere anche quelli. La risposta è no, così il 48enne afferra una cassa bluetooth portatile e colpisce ripetutamente l’auto. Poi apre lo sportello e usando la stessa cassa la colpisce al volto. Il figlio non è lontano e soccorre la madre, riuscendo a scacciare il padre. I carabinieri della stazione di Rione Traiano vengono avvisati in quel momento e avviano le ricerche. Trovano il 48enne non lontano dalla caserma e lo ammanettano. Addosso ha un piccone, una sega e due pinze. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.