SOS di 15 associazioni al sindaco di Pozzuoli «La pista montata a via Napoli inquina. Va subito chiusa» – LE FOTO

POZZUOLI – Sos da parte di 15 associazioni ambientaliste che fanno parte del Coordinamento Tutela Mare “Chi Tene o’ Mare”, hanno chiesto al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni di bloccare immediatamente le attività nella pista di pattinaggio montata a via Napoli. Il motivo è dovuto ai potenziali pericoli derivanti dalla presenza di lastroni di plastica utilizzati per simulare il ghiaccio, che venendo a contatto con le lame dei pattini produrrebbero “segatura” di platica ritenuta inquinante. Tali residui di plastica, infatti, verrebbero a loro volta dispersi nell’ambiente circostante.

L’ALLARME – «Spettabile Sindaco Luigi Manzoni, siamo il Coordinamento Tutela Mare “Chi Tene o’ Mare”, che racchiude 15 Associazioni del Golfo di Napoli impegnate nella tutela dell’ambiente e del mare, tra cui solo per citarne alcune, Greenpeace, WWF, Marevivo, CSI gaiola onlus, Oceanomare Delphis, ecc. Le scriviamo perché, in seguito a più segnalazioni, siamo preoccupati per l’impatto sull’ambiente della pista da pattinaggio installata in zona lungomare di Pozzuoli. -si legge nella lettera indirizzata al sindaco di Pozzuoli – Infatti, a seguito di due nostri sopralluoghi, abbiamo potuto constatare che l’impianto non è una vera e propria pista di ghiaccio, bensì i pattini solcano dei lastroni di plastica che simulano il ghiaccio. L’aspetto che ci preoccupa è che l’attrito delle lame produce una sorta di “segatura” di plastica che si deposita ai bordi e sotto la pista e che è facilmente trasportabile dal vento nell’ambiente circostante e in mare, oltre a rimanere adesa alle vesti dei bambini che usano la pista ed essere trasportato praticamente ovunque, anche fin dentro le abitazioni – sottolineano le associazioni. – Di certo converrà con noi che oltre a rappresentare una problematica reale per la dispersione continua di microplastiche nell’ambiente, tale pista di pattinaggio, così concepita, rappresenta un messaggio fortemente diseducativo in un’epoca dove la problematica della dispersione ella plastica e delle microplastiche nell’ambiente e nel mare è così fortemente sentita e allarmante. Le chiediamo pertanto che venga sospesa l’attività della suddetta pista di pattinaggio sul lungomare Pertini».