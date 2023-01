POZZUOLI/ Eventi natalizi, il plauso dei commercianti: «Un successo» Unico “neo” la comunicazione degli eventi

POZZUOLI – C’è soddisfazione da parte dei commercianti per la riuscita degli eventi natalizi. A renderlo noto sono cinque associazioni di categoria (Aicast, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA) che chiedono di proseguire sulla linea avviata dall’amministrazione comunale. Unico “neo” sottolineato è la comunicazione, in particolare quella degli eventi, spesso mancata, inesatta o arrivata in ritardo.

IL BILANCIO – «Passate le festività, le scriventi organizzazioni di categoria, ritengono opportuno analizzare e contestualizzare, quanto è stato messo in atto, dall’amministrazione Manzoni, con i diversi eventi programmati e realizzati sul territorio puteolano. -si legge nel comunicato diffuso dalle 5 sigle- Crediamo opportuno soffermarci su alcuni aspetti di rilievo che non sono fine a se stessi, ma se ben sostenuti, pianificati e messi a regime, possono essere da volano all’economia della nostra città: l’apertura al pubblico del Rione Terra è un evento di inestimabile valore e novità, ha dato la possibilità a tanti cittadini di passeggiare in quei vicoli avvolti da un’atmosfera da incanto, affacciarsi verso il mare con quei scorci che guardano all’orizzonte, ammirare i palazzi, gli scavi che trasudano di tradizione e di storia. Il Rione Terra è il luogo del nostro artigianato; ha potenzialità enormi ed è certamente un caposaldo da cui partire, per lo sviluppo della nostra comunità, pertanto auspichiamo in tempi celeri la definitiva apertura. L’auspicio è che si mettano in campo bandi per l’assegnazione dei locali che possa consentire la partecipazione dei tanti artigiani che in questi giorni hanno dato vita al borgo.»

IL SUCCESSO – «Gli eventi fatti sulla Darsena, con la partecipazione di migliaia di persone hanno evidenziato le potenzialità di quel luogo che può essere da palcoscenico a tanti eventi anche non prettamente musicali; Il concerto di Capodanno, senza traffico veicolare e la possibilità di sosta, è un grande risultato di questa amministrazione che per l’evento ha messo a disposizione della comunità a titolo gratuito nuove aree di sosta, servite da navette di collegamento. -si legge ancora- Mettendo in evidenza, la possibilità di rendere vivibile il centro storico, non con le sanzioni ma con i servizi. Abbiamo voluto evidenziare gli aspetti positivi e potenzialmente importanti perchè su questi riteniamo che si possa iniziare un progetto che dia impulso e un futuro alla nostra città. Invitiamo l’amministrazione di impegnarsi su tali aspetti costituendo un tavolo di lavoro permanente, per poter rendere questi eventi non più di natura straordinaria ma ordinaria.»

L’UNICO NEO – «Un ruolo fondamentale -concludono le associazioni dei commercianti- nel lavoro di pianificazione, deve essere dato alla comunicazione per meglio pubblicizzare gli eventi nei dovuti tempi e per permettere una adeguata promozione turistica, individuando un target degli eventi stessi atto ad attrarre un turismo consono a favorire le vendite anche dei negozi al dettaglio. Le organizzazioni firmatarie si rendono da subito disponibili a sostenere l’amministrazione comunale partecipando alla progettazione esecutiva.»