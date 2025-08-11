Sos dall’ospedale Cardarelli “Serve sangue, si cercano donatori”

NAPOLI – Serve sangue al Cardarelli. Nonostante la recente campagna di promozione lanciata dall’ospedale abbia permesso di aumentare in modo considerevole il numero di donatori di sangue – in venti giorni sono stati oltre cinquecento coloro che hanno risposto all’appello – in questi giorni si registra una grave carenza di sangue. Per gestire questa fase, l’ospedale sta razionalizzando le scorte, limitando le trasfusioni allo stretto indispensabile.

L’ALLARME – La preoccupazione tra i sanitari è alta, vista la necessità di garantire l’assistenza in questa settimana di Ferragosto, per questo i medici rinnovano l’appello alla donazione. Chiunque volesse donare sangue può contattare con un whatsapp il centro trasfusionale al numero 331 6702222 o recarsi direttamente al centro trasfusionale tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. I gruppi sanguigni di cui vi è più carenza al momento sono 0 positivo e negativo. Il Cardarelli garantisce a tutti i donatori il parcheggio gratuito all’interno dell’ospedale.