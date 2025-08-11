POZZUOLI/ «Noi residenti di Licola isolati a causa di un blackout sulle linee telefoniche»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno mi chiamo Ilaria Buonanno sono una residente di Licola Mare e sono quasi 2 mesi che stiamo senza linea telefonica, non possiamo telefonare e non possiamo ricevere nessuna telefonata, ed è un problema per tutti i gestori, sia dal lato di Pozzuoli, sia dal lato di Giugliano siamo proprio isolati, per poter chiamare anche solo un medico dobbiamo arrivare alla rotonda di Varcaturo, ci sono tantissime persone che hanno bisogno di assistenza, soprattutto persone anziane e invalide e ci troviamo così senza rete telefonica isolati da tutto anche da ciò che ci necessita’. Mi sono rivolta al Sign Umberto Mercurio gentilissimo e super disponibile per poterci aiutare e ha messo tutto sulle sue piattaforme. Ma chi doveva aiutarci ancora non si è visto. Io ho perso mio padre da poco più di un anno mia mamma ha 72 anni vive a Bacoli sola ho un fratello che vive negli Stati Uniti, e un altro che vive anche lui qui a Licola Mare e qualunque cosa succede, lei non può chiamare né me e nemmeno mio fratello perché i telefoni qui non funzionano, ho mio suocero invalido, uscito da una sala operatoria 1 mese e mezzo fa, che ha bisogno di continua assistenza medica e non possiamo chiamare al medico. Per quanto tempo ancora dobbiamo andare avanti così?! A chi dobbiamo ancora rivolgerci. Come dobbiamo fare? La mia richiesta è realmente una richiesta di aiuto. Grazie mille in anticipo.»