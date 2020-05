POZZUOLI – SOS dal Lago d’Averno dove in queste ore si è formata schiuma lungo le sponde «Da stamattina c’è schiuma bianca nei pressi del Tempio di Apollo, non si capisce da cosa sia provocata. E non è la prima volta che accade» racconta Luisa C., preoccupata per lo stato di salute del bacino lacustre dove episodi di questo genere non sono nuovi. La schiuma bianca non è passata inosservata ai tanti habitué e runners che quotidianamente affollano le rive del lago.

