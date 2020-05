POZZUOLI – Attività sospese, biblioteca, sala conferenze e locali chiusi. Nonostante la fine del lockdown non si hanno notizie sulla riapertura di Palazzo Toledo, storico polo culturale della città di Pozzuoli chiuso dal 4 marzo scorso. Ad oggi dal comune di Pozzuoli non arrivano comunicazioni su eventuali tempi e modalità di riapertura dello storico edificio, la cui gestione delle attività è dell’assessorato al Turismo e alla Cultura. La sua chiusura era arrivata in concomitanza con quella delle scuole, dopo i primi casi di coronavirus in città. Il Polo culturale di Palazzo Toledo in via Ragnisco da anni ospita eventi culturali, conferenze stampa ed è un luogo di ritrovo e aggregazione per molti giovani studenti del territorio.