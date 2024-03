SOS da Pozzuoli: «C’è una perdita d’acqua in via Artiaco e si è aperta un’enorme buca in strada»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Mi rivolgo a voi sperando che questo messaggio non passi inosservato. È da settimane che in via A. Artiaco 174, a Pozzuoli, c’è una perdita d’acqua che fuoriesce dal sottosuolo ed ha provocato anche un’enorme buca, causata sia dalla perdita d’acqua che dalle auto che ci finiscono con le ruote dentro, in quanto la strada in questione all’interno del rione è di collegamento anche per gli abitanti in zona Cigliano. Ho più volte informato telefonicamente la polizia municipale, l’acquedotto e ACER della situazione che si è venuta a creare, ma a tutt’oggi non ancora è intervenuto nessuno. Sperando nella vostra collaborazione nel pubblicare questa lettera, e che possa arrivare anche al sindaco di Pozzuoli vi ringrazio anticipatamente». A. N.