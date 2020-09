POZZUOLI – È un accorato grido di aiuto quello rivolto al sindaco di Pozzuoli da parte dei residenti di via Parini a Monterusciello. L’sos è stato inviato anche alla nostra redazione per dare risalto alla situazione critica in cui si trovano le famiglie del posto durante le giornate di maltempo.

L’APPELLO – Uno dei tanti SOS che in queste ore stanno giungendo dal quartiere dove, soprattutto gli immobili di proprietà del comune a causa del loro stato di fatiscenza, stanno subendo gravi danni. «Sindaco, questa è la situazione che viviamo noi condomini residenti a via Parini 2, a Monterusciello, ogni singola volta che piove. Speriamo che lei prenda dei provvedimenti. Una condomina, Stefania Abbate, si ritrova ormai da 10 anni in condizioni pietose: ogni volta che piove deve usare dei secchi per le perdite d’acqua dal soffitto. Ad oggi, oltre a vedere il nostro palazzo cadere a pezzi durante una giornata di pioggia, restiamo anche senza corrente».